Донецк, 9 января, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Атака на посёлок Каштановое со стороны ВСУ зафиксирована Совместным центром по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В сторону населённого пункта киевские боевики отправили пять снарядов.

Цитата из х/ф «28 панфиловцев». Реж. Ким Дружинин, Андрей Шальопа. 2016. Россия Артиллерийский обстрел

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Ракеты прилетели со стороны Авдеевки в 22:30 по местному времени 8 января.

«Выпущены пять снарядов калибра 152 мм», — отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, всего населённые пункты ДНР за сутки 8 января были атакованы украинскими военными 30 раз. На территорию республики прилетели 150 снарядов.