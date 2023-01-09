Москва, 9 января, 2023, 05:37 — ИА Регнум. В 2023 году в России запланированы индексация материнского капитала, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пособие по уходу за ребёнком и декретных выплат. Об этом рассказал доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская изданию «Прайм».

Propfr.ru Семейный капитал

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По её словам, с 1 февраля маткапитал на первого ребёнка возрастёт до 589,5 тыс. рублей, на второго — до 779 тыс. В случае, если семья ранее уже получала эти выплаты при рождении первого ребёнка, ей положено 189,5 тыс. рублей. Сумма индексации этих сертификатов составила от 20,9 до 86 тыс. рублей.

Единовременное пособие при рождении ребёнка повышено до 23 тыс. рублей, минимальная выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет — до 8,5 тыс. рублей. Размер поддержки родителей малышей также может быть увеличен за счёт районного коэффициента, но не превысит максимального уровня в 33,28 тыс. рублей.

Перечисления за декретный отпуск возрастут от 74,7 (минимальный уровень) до 383,2 тыс. рублей (максимально). В случае осложнённых родов или многоплодной беременности женщины будут получать от 83 до 531 тыс. рублей в зависимости от количества дней декретного отпуска и наличия либо отсутствия работы в предшествовавший рождению ребёнка период.

Размер выплат по больничным листам возрастёт от 523 до 580 рублей в месяц в зависимости от его продолжительности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России были проиндексированы выплаты неработающим пенсионерам.