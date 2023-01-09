Донецк, 9 января, 2023, 05:33 — ИА Регнум. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, сообщили о 30 фактах ведения огня со стороны киевских боевиков 8 января.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

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На донецком направлении ВСУ совершили 17 обстрелов из ракетно-зенитных установок. На ясиноватском направлении было три артобстрела, на горловском — восемь.

Из ОТРК «Точка-У» по одному выстрелу били по старобешевском и шахтёрском направлениям.

Всего выпущено ВФУ 150 единиц различных боеприпасов.

Под вражеским огнём оказались районы девяти населённых пунктов Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Новый Свет, Зугрэс.

Погибли два мирных жителя в Новом Свете. Ранен мужчина в Александровке.

Повреждены девять домов в Петровском и Киевском районах Донецка, Александровке, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 33 обстрела.

Кака сообщало ИА REGNUM, в зоне СВО погиб российский военнослужащий из Башкирии Фанис Хусаинов, который стал известен после того, как угнал БТР киевских боевиков.