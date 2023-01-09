«Вашингтон Кэпиталз» без голов Овечкина выиграл матч у «Коламбуса»
Вашингтон, 9 января, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своём поле.
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей
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Команды встретились в Вашингтоне, игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол забил на третьей минуте Эрик Густафссон.
Российский форвард и капитан команды Александр Овечкин сделал пять бросков, провел четыре силовых прима и отметился одним блокшотом. Остальные российские игроки также голами не отличились.
Как сообщало ИА REGNUM, возможность возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования обсудит конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в мае.