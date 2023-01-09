Москва, 9 января, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Сенатор РФ от Сахалинской области Андрей Хапочкин жестко высказался в своём телеграм-канале «о смольяниновых и прочих ахеджахнутых и отхакамадиных». Политик назвал тех, кто позволяет предательские выпады в сторону России «больными на голову», на которых в России «не обижаются».

Dumasakhalin.ru Андрей Хапочкин

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«Иначе, как больным на голову, Смолянинова я назвать не могу, поэтому и обижаться на него смысла нет. А вот само явление, при котором все эти смоляниновы, хаматовы, ахеджаковы позволяют себе высказываться о политической ситуации в стране, и более того, давать оценку людям, сделавшим выбор в пользу России, гибнущих сейчас на передовой — это уже интересно.

Они раскрывают рот и что-то там «рассуждают», как будто их гнилое мнение кого-то действительно интересует. У меня лично один вопрос: вы вообще кто? Военные эксперты? Дипломаты? Экономисты? Вы те, кто живёт в Донецке или Луганске? Это вы что ли почти девять лет под обстрелами? Вы вообще как посмели свой грязный рот открыть?» — осудил сенатор.

Андрей Хапочкин, призывая историю в помощь, вспомнил, что когда после революции 1917 года целенаправленно уничтожали православное духовенство, нравственных и моральных лидеров русского общества, миссия исцеления невольно легла на плечи людей искусства.

«Это к ним мы прислушивались, это их произведения вдохновляли нас, давали ответы на вопросы. Так в советское время, начиная с сороковых годов, какого масштаба были эти люди: актёры, поэты, писатели! Вот они могли сказать, что белое, а что чёрное, чему жить, а кому умирать. А вы-то кто, чтобы судить и чтобы «Россию в пепел»? Заткнитесь уже, если не можете свою страну в трудную минуту поддержать. Вы её, свою Родину, уже предали! Поэтому, гады и бесы, просто заткнитесь!» — призвал член Совета Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил на угрозы сбежавшего за границу коллеги Артура Смольянинова, который заявил о готовности воевать на стороне киевских боевиков и, мало того, «застрелить его на поле боя».