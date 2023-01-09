Мелитополь, 9 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Запорожская область стала обстреливаться интенсивнее киевскими боевиками, и у этих действий есть определённая цель. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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Снаряды летят по мирным городам, подчеркнул он. Только за сутки 8 января населённые пункты Запорожья обстреляли 89 раз.

«Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объёмы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель», — считает Владимир Рогов.

При этом ВСУ не пытаются переместить линию фронта, но стягивают отправленную Западом военную технику в Запорожскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что ВСУ могут воспользоваться морозами и провести рейды у Соледара и Артёмовска по замёрзшим дорогам и на отправленной Западом колёсной технике. Ранее передвижению боевых машин мешала распутица.