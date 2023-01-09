Лондон, 9 января, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Власти Британии не говорят уже так активно о поставках бронетехники и танков киевской армии, что приводит к мысли о потере у Лондона интереса и желания помогать Украине. Своё мнение высказал в Telegraph бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

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Генерал причислил обещанные пакеты военной помощи Германии, США и Франции.

«А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос», — иронизирует Ричард Даннат, добавляя, что в стране довольно ограниченные ресурсы для поддержки чужой армии. А та техника, что есть в наличие, нуждается в ремонте.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии пытаются решить вопрос с передачей киевской армии обещанных боевых машин пехоты Marder. Как сообщает немецкий еженедельник Spiegel, пока у них это плохо получается.