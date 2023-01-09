Морозы могут усилить противостояние у Соледара и Артёмовска — эксперт
Военный эксперт Шурыгин: морозы могут усилить противостояние у Соледара и Артёмовска
Москва, 9 января, 2023, 04:23 — ИА Регнум. ВСУ могут воспользоваться морозами и провести рейды у Соледара и Артёмовска по замёрзшим дорогам и на отправленной Западом колёсной технике. Такое предположение высказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
Читайте также: Зеленский заявил, что ВСУ усилит войска под Артёмовском и Соледаром
По его мнению, военные действия могут активизироваться по всей линии соприкосновения возле этих городов в Донецкой Народной Республике. Ранее передвижению боевых машин мешала распутица — техника увязала на дорогах.
Целью этих действий со стороны украинской армии он назвал прощупывание качества российской обороны и попытку ослабить давление возле Артёмовска.
Морозы также упростят снабжение российской армии и облегчат наступление, считает эксперт. Он предупредил, что компромиссов с украинской стороны ждать не стоит и назвал подтверждением этого отказ Киева от рождественского перемирия. К желанию договариваться Украину не располагают западные поставки вооружений, поэтому придётся влиять на позицию киевских властей крупными военными победами, объяснил Владислав Шурыгин.
Как сообщало ИА REGNUM, к Артёмовску и Соледару в Донецкой Народной Республике будут отправлены дополнительные подразделения ВСУ, ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.