Москва, 9 января, 2023, 04:23 — ИА Регнум. ВСУ могут воспользоваться морозами и провести рейды у Соледара и Артёмовска по замёрзшим дорогам и на отправленной Западом колёсной технике. Такое предположение высказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Читайте также: Зеленский заявил, что ВСУ усилит войска под Артёмовском и Соледаром

По его мнению, военные действия могут активизироваться по всей линии соприкосновения возле этих городов в Донецкой Народной Республике. Ранее передвижению боевых машин мешала распутица — техника увязала на дорогах.

«На крупное наступление у ВФУ сил сейчас нет. Но они могут попробовать на второстепенных участках провести рейды мобильными отрядами по замерзшей земле на колесной бронетехнике, полученной от Запада. Такую тактику мы уже наблюдали в их исполнении летом и осенью под Херсоном и Харьковом», — сказал эксперт.

Целью этих действий со стороны украинской армии он назвал прощупывание качества российской обороны и попытку ослабить давление возле Артёмовска.

Морозы также упростят снабжение российской армии и облегчат наступление, считает эксперт. Он предупредил, что компромиссов с украинской стороны ждать не стоит и назвал подтверждением этого отказ Киева от рождественского перемирия. К желанию договариваться Украину не располагают западные поставки вооружений, поэтому придётся влиять на позицию киевских властей крупными военными победами, объяснил Владислав Шурыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, к Артёмовску и Соледару в Донецкой Народной Республике будут отправлены дополнительные подразделения ВСУ, ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.