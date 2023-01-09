Бразилиа, 9 января, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Количество бразильцев, задержанных за участие в антиправительственных выступлениях в столице страны, возросло до 400. Такие данные предоставил глава Федерального округа Бразилии.

ИА REGNUM Акции протеста

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Ранее публиковались данные о 160 задержанных, 30 из которых были арестованы по решению суда. Свободы они временно лишены за атаки на здания конгресса Бразилии, Федерального верховного суда и резиденции президента. Таким образом протестующие выражали своё несогласие с результатами выборов главы государства, в которых победил лидер Партии трудящихся Лула де Сильва. Его конкурент, действующий президент Жаир Болсонару, набрал на один процент меньше голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, Лула да Силва пообещал наказать зачинщиков погромов в столице страны и привлечь к усмирению протестующих федеральные военные и правоохранительные силы. Президента пришлось эвакуировать из столицы страны в город Сан-Паулу. В Бразилии введён режим ЧС.