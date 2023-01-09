Вашингтон, 9 января, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима, в прошлом комик и артист кино, Владимир Зеленский стал одной из главных звёзд Голливуда. Об этом пишет Guardian, цитируя журналистку Изобель Кошив.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

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Обозреватель считает, слава к Зеленскому пришла после его многочисленных встреч с американскими актёрами, видеообращений, а также его приезда в декабре в Вашингтон.

По мнению Кошив, украинский президент намеренно и целенаправленно вовлекает Голливуд в киевскую повестку — «это его стратегия».

Глава Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер заявила, что Зеленский великолепно имитирует жизнь, совершая поступки, которые больше похожи на фильм и призваны вывести людей на эмоции.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский был хорошим актёром, однако это не помогло ему стать успешным политиком. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.