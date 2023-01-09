В ЕС анонсировали возобновление переговоров о поставках газа из России
Депутат Европарламента Мариани: ЕС боится начинать переговоры с Россией по газу из-за США и Украины
Париж, 9 января, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Возвращение к вопросу о поставках газа из России в Европу назвал возможным депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он считает, что это может произойти в течении нескольких месяцев. Интервью с политиком на эту тему опубликовано в газете «Известия». В беседе обсуждались поставки газа по магистрали «Северный поток».
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Евродепутат пояснил, что от совершения шагов к возобновлению переговоров о российском газе европейские страны останавливает страх перед США и Украиной. Он рассказал об опасениях, что американские власти могут быть недовольны обсуждением этого вопроса, а со стороны президента Украины Владимира Зеленского ЕС может «подвергнутся шантажу». Поэтому сроки начала нового этапа диалога на эту тему пока неизвестны, отметил Тьерри Мариани.
По мнению депутата, необходимость переговоров о поставках не стоит остро в связи с тем, что зима в Европе мягкая и перебоев с электроснабжением не наблюдается. Вместе с тем, решение этой проблемы не получиться откладывать долго из-за нынешней дороговизны топлива в ЕС и отсутствия альтернатив, считает Тьерри Мариани.
Как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза страдают из-за нехватки дешёвых энергоресурсов потому, что всецело полагались на стабильность поставок недорогого топлива из России, ранее заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он охарактеризовал ситуацию, которая сложилась в сфере энергетике Европы, как ужасную.