Париж, 9 января, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Возвращение к вопросу о поставках газа из России в Европу назвал возможным депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он считает, что это может произойти в течении нескольких месяцев. Интервью с политиком на эту тему опубликовано в газете «Известия». В беседе обсуждались поставки газа по магистрали «Северный поток».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Евродепутат пояснил, что от совершения шагов к возобновлению переговоров о российском газе европейские страны останавливает страх перед США и Украиной. Он рассказал об опасениях, что американские власти могут быть недовольны обсуждением этого вопроса, а со стороны президента Украины Владимира Зеленского ЕС может «подвергнутся шантажу». Поэтому сроки начала нового этапа диалога на эту тему пока неизвестны, отметил Тьерри Мариани.

«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев», — сказал он.

По мнению депутата, необходимость переговоров о поставках не стоит остро в связи с тем, что зима в Европе мягкая и перебоев с электроснабжением не наблюдается. Вместе с тем, решение этой проблемы не получиться откладывать долго из-за нынешней дороговизны топлива в ЕС и отсутствия альтернатив, считает Тьерри Мариани.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза страдают из-за нехватки дешёвых энергоресурсов потому, что всецело полагались на стабильность поставок недорогого топлива из России, ранее заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он охарактеризовал ситуацию, которая сложилась в сфере энергетике Европы, как ужасную.