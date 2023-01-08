Москва, 9 января, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Министерство финансов России сообщило на основе аналитических данных, что средняя цена нефти российского сорта Urals по итогам 2022 года составила 76,09 доллара за баррель. Цена несколько ниже ожидаемой, но на 10,3% выше, чем в 2021 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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При этом в минувшем декабре на фоне введения нефтяного эмбарго и установления Западом ценового «потолка» ситуация изменилась: российские баррели продавались уже по 50,47 доллара (минимум с декабря 2020 года).

Таким образом, предположительно, что при цене 50 долларов за баррель и добыче 10 млн баррелей в сутки российский бюджет недополучит более 2 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость фьючерса на нефть марки Brent (поставка в марте текущего года) на Лондонской бирже ICE 4 января опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 21 декабря 2022 года.