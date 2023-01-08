Москва, 9 января, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Актёра Артура Смольянинова, который сбежал из России и выразил готовность воевать за Украину, предложил арестовать сразу по возвращению в страну, прямо в аэропорту, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Council. gov.ru Сенатор Константин Долгов

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«Мразь, просто мразь. В моральном смысле и во всех остальных смыслах мразь. Я такого актёра, честно говоря, вообще не помню», — цитирует Долгова телеграм-канал SHOT.

Сенатор подчеркнул, что не пустить в Россию Смольянинова нельзя, так как существуют соответствующие международные нормы. Долгов уверен, что актёр «наговорил себе на срок в соответствии с законодательством» и высказал предложение запретить таким людям зарабатывать в России.

«Хочет поддерживать нацистов, пусть у них на зарплату там садится», — сказал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, радиоведущая Алла Довлатова не смогла подобрать приличных слов в отношении сбежавшего за границу актёра Артура Смольянинова, который заявил о готовности воевать на стороне Украины.