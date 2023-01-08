Киев, 9 января, 2023, 02:36 — ИА Регнум. К Артёмовску и Соледару в Донецкой Народной Республике будут отправлены дополнительные подразделения ВСУ. Об этом заявил в своём телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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Решение о переброске сил было принято по итогам визита командующего сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского.

«Он на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны, в частности переброску дополнительных подразделений и усиление огня», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, группировки военнослужащих на этих направлениях нуждаются в дополнительной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января российские военные в ходе наступления в Донецкой Народной Республике прорвали оборону боевиков ВСУ и продвинулись в сторону центра Соледара. Ранее командование ВСУ направило под Соледар и Артёмовск отряды быстрого реагирования, состоящие из иностранных наёмников.