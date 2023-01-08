Берлин, 9 января, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Власти Германии пытаются решить вопрос с передачей киевской армии обещанных боевых машин пехоты Marder. Как сообщает немецкий еженедельник Spiegel, пока у них это плохо получается.

Василий Иванов ИА REGNUM Операция завершилась разгромом неприятеля

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Военное руководство страны не знает, где канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается взять обещанную технику. На данный момент говорится, что «БМП планируют собрать из запасов бундесвера».

Также известно, что на складах одной из оружейных компаний есть 60 боевых машин пехоты Marder, но они нуждаются в ремонте, что займёт много времени.

По заключению издания, Киев не получит до конца марта военную помощь в виде БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры ФРГ и США — Олаф Шольц и Джо Байден подтвердили готовность продолжать всесторонне поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». В том числе они анонсировали новые поставки в страну боевых машин.