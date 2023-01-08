Вашингтон, 9 января, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Газет New York Post вышла с первой полосой, на которой крупным шрифтом написано: «Джо нет!». Так издание выразило отношение на решение действующего лидера страны Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Читайте также: Байден собирается начать избирательную кампанию к выборам президента США

New York Post цитирует члена палаты представителей США от штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис, которая отметила, что из-за байдена создаётся «много проблем и кризисов», и страна не может себе больше позволить ещё четыре года правления такого президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден может заявить о своём выдвижении на новый срок в феврале, а в апреле уже официально начать избирательную кампанию.