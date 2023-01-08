Эрдоган: Турция заботится о мире, а торговцы оружием — о своей выгоде
Президент Турции Эрдоган заявил, что поставщики вооружения зарабатывают на конфликте на Украине
Анкара, 9 января, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия международного сообщества в части урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он считает бессмысленным просто помогать торговцам оружия зарабатывать деньги благодаря этой ситуации. Об этом турецкий лидер заявил в своём выступлении в Анталье.
Читайте также: Эрдоган: мы с Путиным настроены обеспечить продовольствием нуждающихся
Президент Турции также подчеркнул искренность намерений представителей власти страны в попытках помочь разрешить конфликт, потому что «мир может подняться только в условиях мира»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о намерении совместно с Владимиром Путиным обеспечить поставки зерна нуждающимся странам, подчеркнув решительность настроя в этом вопросе.