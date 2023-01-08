Анкара, 9 января, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия международного сообщества в части урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он считает бессмысленным просто помогать торговцам оружия зарабатывать деньги благодаря этой ситуации. Об этом турецкий лидер заявил в своём выступлении в Анталье.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

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«Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат. А нас интересует то, как мы можем обеспечить мир во всём мире», — отметил Эрдоган, рассказав о своих встречах и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским с целью попытаться примирить стороны конфликта.

Президент Турции также подчеркнул искренность намерений представителей власти страны в попытках помочь разрешить конфликт, потому что «мир может подняться только в условиях мира»

«Что они сделали в российско-украинской войне? Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет», — констатировал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о намерении совместно с Владимиром Путиным обеспечить поставки зерна нуждающимся странам, подчеркнув решительность настроя в этом вопросе.