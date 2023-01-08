Белград, 9 января, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Запад потребует от властей Сербии признать самопровозглашенную республику Косово после того, как Белград поддержит антироссийские санкции. О таких последствиях рассказал СМИ сербский президент Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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Вучич напомнил, что официальный Белград около 100 дней выдерживает внешнее давление и отказывается от введения санкций против России. Президент перечислил, все западные «хотелки», которые долгие годы выполняли власти Сербии.

«Если введём санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косово», — сказал глава Сербии, добавив, что не готов к таким решениям.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России являются «обоюдоострым мечом», заявлял ранее президент Александр Вучич.