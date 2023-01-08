Москва, 9 января, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Радиоведущая Алла Довлатова не смогла подобрать приличных слов в отношении сбежавшего за границу актёра Артура Смольянинова, который заявил о готовности воевать на стороне Украины. «Подонок, мерзавец и предатель» — были бы слишком мягкими словами для Смольянинова, считает она.

Василий Иванов ИА REGNUM Алла Довлатова

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В интервью Пятому каналу артистка выразила недоумение, что Смольянинов, родившийся в России, исполнявший роли героических ребят — «пацанов в «9 роте», может говорить о предательстве Родины.

«У него дети здесь живут, а он говорит, что хочет, чтобы от нашей страны остался один «радиоактивный пепел». Ну кто это после этого?» — сказала Довлатова.

Она отметила, что человек, бросивший своё Отечество, бросит мать, жену и детей. И подчеркнула, что ниже предательства Родины «падать некуда».

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил на угрозы сбежавшего за границу коллеги Артура Смольянинова, который заявил о готовности воевать на стороне киевских боевиков и, мало того, «застрелить его на поле боя».