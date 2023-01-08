Бразилиа, 9 января, 2023, 01:41 — ИА Регнум. 150 участников несанкционированных акций протеста в столице Бразилии задержаны, ещё 30 арестованы по решению суда. Об этом сообщило издание G1.

Eugenio Hansen, OFS Флаг Бразилии

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Решение о помещении под стражу 30 участников беспорядков принял Верховный суд страны.

«Судья Александр де Мораеш постановил арестовать 30 человек, задержанных на месте преступления», — говорится в сообщении бразильского портала.

Решение было принято после задержания захватчиков здания конгресса, верховного суда и резиденции президента страны Лулы де Сильвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Лулу де Сильва были вынуждены эвакуировать из столицы Бразилии из-за беспорядков. На территории государства объявлен режим ЧС.