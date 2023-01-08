Каир, 9 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Каирский суд приговорил гражданку Украины к пожизненному заключению (25 лет) в тюрьме и штрафу в 100 тыс. египетских фунтов (около 3700 долларов). Людмилу Балакину, украинку по национальности, осудили за попытку ввезти в страну почти 4 кг наркотиков. Об этом сообщило агентство AFP.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

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39-летнюю фигурантку, летевшую из Нидерландов в Дохи в апреле 2022 года, задержали, когда в её багаже были обнаружены и изъяты 4 кг наркотиков.

Кому везла «передачку» украинка, следствию выяснить не удалось, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе США с Мексикой правоохранительными органами изымается большое количество синтетических наркотиков.