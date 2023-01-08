В Египте осудили на пожизненный срок украинку, которая перевозила наркотики
AFP: гражданка Украины получила в Египте пожизненный срок за попытку ввезти в страну 4 кг наркотиков
Каир, 9 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Каирский суд приговорил гражданку Украины к пожизненному заключению (25 лет) в тюрьме и штрафу в 100 тыс. египетских фунтов (около 3700 долларов). Людмилу Балакину, украинку по национальности, осудили за попытку ввезти в страну почти 4 кг наркотиков. Об этом сообщило агентство AFP.
Читайте также: На американско-мексиканской границе изъято рекордное количество наркотиков
39-летнюю фигурантку, летевшую из Нидерландов в Дохи в апреле 2022 года, задержали, когда в её багаже были обнаружены и изъяты 4 кг наркотиков.
Кому везла «передачку» украинка, следствию выяснить не удалось, уточняет издание.
Как сообщало ИА REGNUM, на границе США с Мексикой правоохранительными органами изымается большое количество синтетических наркотиков.