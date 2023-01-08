Северодонецк, ЛНР, 9 января, 2023, 01:34 — ИА Регнум. На территории Луганской и Донецкой Народных Республик находили и задерживали корректировщиков. В их числе были дети, которые проходили организованное Киевом «военно-патриотическое» обучение, рассказала военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.

ФСБ РФ Допрос подозреваемого в диверсии

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Она пояснила, что количество задержанных корректировщиков большое, их находили в течение нескольких месяцев. В том числе, выполнению этих задач были обучены подростки.

«Недавно была задержана девочка, она прошла игру «Джура» в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники», — отметила военнослужащая.

Диверсионной деятельности детей обучали массово, программа такой подготовки была утверждена министерством образования Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском лагере «Лесная сказка» в селе Пурдовка Новоайдарского района Луганской Народной Республики обнаружена программа для подготовки детей к борьбе с Россией. Там также нашли муляж для обучения детей пользоваться самодельными взрывными устройствами.