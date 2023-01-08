Мадрид, 9 января, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Протестующих на улицах столицы Бразилии назвали «агрессивными экстремистами». Такую характеристику дал им верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Жозеп Боррель. Он высказал своё мнение в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Читайте также: В Бразилии ввели режим ЧС из-за протестов против итогов выборов президента

«Потрясён актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами. Полная поддержка президенту Луле да Силве и его правительству», — подчеркнул Боррель.

Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсетях также выразил неприятие происходящих в Бразилии беспорядков, подчеркнув, что осуждает нападение на демократические институты в Бразилии и полностью поддерживает президента Лулу Де Сильву, «законно избранного миллионами бразильцев путём свободных и справедливых выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Бразилии Лула да Силва, эвакуированный из столицы страны из-за беспорядков, объявил на территории государства режим ЧС. Он пообещал наказать зачинщиков погромов в столице страны и привлечь к усмирению протестующих федеральные военные и правоохранительные силы.