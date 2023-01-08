Москва, 9 января, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации РФ по госстроительству Андрей Клишас не согласился с предложением депутата Государственной думы Евгения Попова («Единая Россия») лишать паспортов тех жителей России, кто не поддерживает политику страны. Своё мнение он высказал в телеграм-канале.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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Сенатор констатировал, что гражданин РФ не перестанет быть таковым даже после аннулирования паспорта и сохранит свои права.

«Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — добавил Клишас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он предложил покинуть должности политикам, призывающим «играть не по правилам», речь может идти о главе комитета Госдумы по контролю Олеге Морозове («Единая Россия»). Сенатор призвал придерживаться Конституции страны.