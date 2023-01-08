Москва, 9 января, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Сенатор РФ Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о правилах военного времени в отношении предателей. Он считает, что пока законы военного времени не приняты, действовать можно только по Конституции.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по Конституции и по закону», — написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, с предателями Отечества, которые поддерживают врага, необходимо поступать либо по закону, либо по правилам военного времени в случае, если применение закона не помогает, написал в своём телеграм-канале Дмитрий Медведев.