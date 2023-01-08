ЛНР, 9 января, 2023, 00:44 — ИА Регнум. В детском лагере «Лесная сказка» в селе Пурдовка Новоайдарского района Луганской Народной Республики обнаружена программа для подготовки детей к борьбе с Россией. С несовершеннолетними проводилась военно-патриотическая игра «Джура», утверждённая министерством образования Украины, сообщило РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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Результатом прохождения игры становились определённые действия на местности с учётом тактических правил и в составе диверсионно-разведывательных групп, целью программы было настроить детей на борьбу с Россией. В том числе на территории лагеря нашли муляж для обучения детей пользоваться самодельными взрывными устройствами. Осваивать методы борьбы с Россией находящимся в «Лесной сказке» помогали иностранные инструкторы.

«Дети в 12 лет у них уже умеют взрывать. Им рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей», — рассказал один из военных, обнаруживших «игру» и муляж.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине детей готовили к террористической деятельности и обучали изготавливать самодельные взрывные устройства. Об этом свидетельствуют «инвентарь», а также многочисленные фотографии с подобных занятий, которые были обнаружены сотрудниками российских спецслужб в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов Сергея Бондаря.