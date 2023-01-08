Самара, 9 января, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Спецборт Министерства обороны РФ с раненными 1 января при обстреле ВСУ Макеевки (ДНР) бойцами российской армии прибыл в Самару 8 января. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Раненый боец

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О переводе пострадавших в Самарскую область договорился губернатор Дмитрий Азаров, который лично встречал в аэропорту военных.

«Дальше лечение и реабилитация бойцов будут проходить в самарском госпитале. Я выражаю искреннюю благодарность Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих из Ростовской области», — сказал глава Самарской области.

Отмечается, что 15 человек ещё остаются в госпитале Ростова-на-Дону — врачи считают, что перелёт для них пока опасен.

Первый самолёт с ранеными прибыл в Самарскую область 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России провели операцию возмездия после удара ВСУ по Макеевке, где погибли 89 военных.