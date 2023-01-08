Вашингтон, 9 января, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Американский журналист Кайл Беккер из Fox News и Newsmax посмеялся над главой киевского режима Владимиром Зеленским и посоветовал ему не рассчитывать на помощь из казны США. Так он прокомментировал в Twitter поздравление Зеленского с избранием на пост спикера палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти, в котором укролидер выразил надежду на дальнейшую помощь Киеву.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Читайте также: В США нового спикера палаты представителей назвали «папиком» Зеленского

Кайл Беккер на хвалебные речи Зеленского посоветовал: «Найди себе собственных налогоплательщиков». И недвусмысленно добавил, что в США не все поголовно поддерживают помощь Украине, а его поздравление Маккарти выглядят жалко.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Минди Робинсон назвала нового спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» Зеленского, который использует конгрессмена для собственного обогащения.