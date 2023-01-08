Москва, 9 января, 2023, 00:08 — ИА Регнум. В новый перечень фамилий российских деятелей культуры и общественников попал певец Филипп Киркоров. В соцсетях он выразил свою позицию по этому поводу.

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ – 2022

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Артист считает, что ему повезло, потому что «всего лишь запретили» его песни.

«Да, зайка моя», — добавил он, подразумевая обращение к Владимиру Зеленскому.

Киркоров назвал украинского президента старым товарищем и партнёром, говоря о его деятельность на сцене. Но теперь «сценарий из-за океана» ведёт его вместе с Украиной «к пепелищу».

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции Киева направлены «против лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста», заявил 7 января президент страны Владимир Зеленский.