Москва, 8 января, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России, Сирии и Турции могут провести переговоры в Москве 11 января. Об этом написала арабская газета Asharq Al-Awsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Отмечается, что во встрече также могут принять участие глава МИД ОАЭ, шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Согласно договоренности, переговоры в столице России должны подготовить основу для проведения саммита с участием лидеров РФ, Турции и Сирии.

Арабские Эмираты предложили свою площадку для саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, трехсторонняя встреча министров иностранных дел трёх стран планировалась в ОАЭ.