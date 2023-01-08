Вашингтон, 8 января, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Запрет наносить удары по территориям в глубине России с помощью использования американского оружия действовал и продолжает действовать. Об этом Киеву напомнил обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

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Он подчеркнул, что нарушение этих условий может привести к полномасштабному конфликту.

«Украинцы не должны применять западное оружие для контрнаступления на Россию и, вероятно, должны воздержаться от ударов по стране», — говорится в публикации.

Если Украина будет вторгаться на территорию РФ, используя американское вооружение, это будет «пересечением красной черты», считает журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон отправит на Украину 18 самоходных артиллерийских установок в рамках нового пакета военной помощи этой стране. Кроме того, Киев получит американские ракеты класса «поверхность — воздух» RIM-7 Sea Sparrow, которые получится интегрировать в украинские системы советского производства «Бук».