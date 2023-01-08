Киев, 8 января, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём телеграм-канале обвинил Россию во лжи, в частности в нарушении объявленного перемирия на Рождество.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Лидер укронацистов сказал, что российские войска 7 января «обстреливали Херсон зажигательными боеприпасами, наносили удары по Краматорску и другим городам Донбасса, именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы «молчании» их армии».

Отметим, что во время объявленного президентом России Владимиром Путиным режима тишины киевские боевики не останавливались в своей агонии и наносили удары в рождественские дни практически без перерыва. Российские военные вынужденно отвечали на провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжали обстреливать населённые пункты регионов России в период, когда российские войска прекратили наступательные действия, заявили в Министерстве обороны 8 января.

Обстрелы велись интенсивно.