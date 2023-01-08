Минобороны РФ заявило о подготовке Украиной антироссийской провокации
Минобороны России: Киев готовит провокацию со вскрытием могил на кладбищах под Харьковом
Москва, 8 января, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Харьковской области со вскрытием могил, сообщили в Министерстве обороны России.
Так, в канун Рождества на кладбищах были вскрыты могилы, после чего тела местных жителей умышленно сбросили в специально подготовленные ямы, чтобы позже обвинить российских военных в «расстрелах» мирного населения.
Уточняется, что могилы были вскрыты на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет всеми силами пытаться удержать контроль над территориями, которые стали частью страны в результате проведения спецоперации. Об этом заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в газете Washington Post.
Отметим, что, по словам зампреда Совбезаа РФ Дмитрия Медведева, украинские власти открыто начали преследовать каноническую Украинскую православную церковь.
Также отметим, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал двигаться в спецоперации вперёд и только вперёд — до полного уничтожения бандеровцев и нацистов.
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