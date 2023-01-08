Москва, 8 января, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Спецслужбы киевского режима готовят провокацию в Харьковской области со вскрытием могил, сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Так, в канун Рождества на кладбищах были вскрыты могилы, после чего тела местных жителей умышленно сбросили в специально подготовленные ямы, чтобы позже обвинить российских военных в «расстрелах» мирного населения.

Уточняется, что могилы были вскрыты на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия будет всеми силами пытаться удержать контроль над территориями, которые стали частью страны в результате проведения спецоперации. Об этом заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в газете Washington Post.

Отметим, что, по словам зампреда Совбезаа РФ Дмитрия Медведева, украинские власти открыто начали преследовать каноническую Украинскую православную церковь.

Также отметим, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал двигаться в спецоперации вперёд и только вперёд — до полного уничтожения бандеровцев и нацистов.

«Результат спецоперации для нас — это полное уничтожение проявлений сатанизма: шайтанов, бандеровцев, нацистов. Есть много определений для них, но суть всегда одна. Истинная их сущность — это отсутствие человечности, принципов морали, распространение нечисти. Поэтому для нас они — сатанисты. Бить их — наша цель и задача!» — отметил Кадыров.

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