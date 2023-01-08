Москва, 8 января, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил на угрозы сбежавшего за границу коллеги Артура Смольянинова, который заявил о готовности воевать на стороне киевских боевиков и, мало того, «застрелить его на поле боя». Видеоответ опубликован в телеграм-канале информационного портала «ОсНова».

minkult.orb.ru Актер Артур Смольянинов

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Оба артиста снимались в фильме «9 рота». На данный момент Сослан Фидаров находится на передовой спецоперации. Он сказал, что жив, хотя Смольянинов в этом сомневался. Фидаров призвал артиста перестать врать своей аудитории.

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь… Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — ответил Сослан Фидаров, передав приветы от погибших героев, которые «никогда не вернутся домой».

В интервью Смольянинов признался, что стрелял бы в Фидарова без сомнений, добавив, что для него «не существует законов такого государства, как Россия». Ему всё равно, «что останется от России — даже если одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

В России у Смольянинова осталась мать, бывшая супруга и дети. Ранее он осудил Ивана Охлобыстина за позицию в отношении СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, Смольянинов в одном из интервью заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

С просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова обратился в Следственный комитет РФ депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).