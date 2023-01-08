Москва, 8 января, 2023, 22:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке уничтожили массированным ракетным ударом более 600 боевиков, сообщили 8 января в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Украинские боевики атаковали пункт временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки 1 января в 00:01 мск, выпустив по зданию с российскими военными шесть реактивных снарядов системы HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими. Проститься с погибшими, которые до мобилизации работали на «АвтоВАЗе», пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе и боевые товарищи.

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