Москва, 8 января, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Российские танки достойно ответят танкам «Леопардам», убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Как бы «Леопард» ни хвалили, но в дуэли с танком даже Т-72б3 у него нет шансов выжить, по той причине, что у наших танков есть управляемые снаряды в боекомплекте, их пять штук, они работают крайне точно, любой удар по танку обвалит всю электронику, это будет просто банка с железом», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий также обратил внимание на поставки Украине «приличного количества» бронетанковой техники: «Мардерды», «Брэдли», «Леопарды».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, передать Украине основные боевые танки Leopard предложили бывшие вице-президенты немецкого парламента Катрин Гёринг-Эккардт и Вольфганг Кубики, пишет издание Hamburger Abendblatt.

В то же время представитель Пентагона Патрик Райдер назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley «убийцами танков».

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