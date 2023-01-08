Мелитополь, 8 января, 2023, 21:57 — ИА Регнум. ВСУ за сутки минимум 89 раз открывали огонь по Запорожской области, интенсивность обстрелов существенно возросла, сказал 8 января в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По его словам, боевики киевского режима обстреливают все города региона, до которых могут дотянуться: Васильевку, Мелитополь, Михайловку, Токмак, Энергодар.

Напомним, 8 января в городе Мелитополе сработала система ПВО Вооружённых сил России, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2023 года для перемещения по Запорожской области начали выдавать пропуска предприятиям и организациям, а также частным лицам.

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