Анкара, 8 января, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган «решительно настроены» обеспечить поставки зерна нуждающимся странам, заявил Эрдоган 8 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

По его словам, Владимир Путин предложил «отдавать зерно бесплатно» с тем, чтобы Турция бесплатно же поставляла его в самые бедные страны Африки.

5 января Эрдоган рассказал, что в ходе его телефонного разговора с президентом России подробно обсуждалась тема поставок российского зерна.

По словам президента Турции, на мукомольных предприятиях страны будут перерабатывать зерно из России и поставлять его в Африку.

Ранее президент России неоднократно подчеркивал, что условия зерновой сделки не соблюдаются: зерно поставляется в основном в Европу, а не в беднейшие страны, а другие пункты комплексной договорённости и вовсе не выполняются.