Москва, 8 января, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Создание СМЕРШ или аналога крайне актуально для выявления предателей и спящих разведчиков на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

«Внутри страны у контрразведки просто сил не хватает, сегодня вопрос создания СМЕРШ крайне актуален для выявления на новых территориях России всех предателей, спящих разведчиков», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале. — «Пускай будет не СМЕРШ, возможно, аналог, но нам нужен эффект, чтобы вычистить территории от недругов».

В частности, на примере Макеевки депутат указал на то, что в этой ситуации дело не в телефонах, а в сливе данных.

«По той же ситуации в Макеевке, я уверен, что здесь чистый слив информации, дело не в телефонах. На фронте за использование телефона могут настучать конкретно, не разбираясь со званиями, должностями и всем остальным», — добавил парламентарий.

В целом, по его мнению, «наша разведка стала работать лучше, в том числе благодаря насыщению средствами разведки, не без помощи нашего гражданского общества».

«Подвижки появились в космосе, об этом сильно не афишируется. По-другому работает спецназ, точно не пехотой, занимается своим делом», — добавил парламентарий.

«Мы неплохо научились работать по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп. Могу точно сказать, что за неделю несколько групп обнаруживаем и уничтожаем, но украинцы не оставляют попыток», — отметил Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Вооруженные силы России провели операцию возмездия против боевиков ВСУ в ответ на удар, который был нанесен киевскими карателями по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны.

Читайте также: В Минобороны рассказали об ответе на удар ВСУ по Макеевке