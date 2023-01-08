Берлин, 8 января, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Главу министерства финансов Германии и председателя свободной демократической партии Кристиана Линднера могут лишить депутатского иммунитета. Генпрокуратура ФРГ изучает возможность подачи соответствующего запроса, говорится 8 января в газете Tagesspiegel.

Heinrich-Böll-Stiftung Кристиан Линднер

Министра подозревают в использовании служебного положения для получения личной выгоды. Рассматриваются возможные связи политика с частным банком BBBank в Карлсруэ.

Весной 2022 года Линднер направил видеопоздравление по поводу 100-летия финансового учреждения. При этом он скрыл, что годом ранее оформил в данном банке кредит для приобретения частного дома в Берлине. Ещё один займ у этого же банка министр взял летом 2022 года.

Также не исключается расследование в отношении самого денежного института. Следователи подозревают банк в подкупе должностного лица.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «с тревогой» воспринял информацию о коррупции в Европарламенте.

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