Вена, 8 января, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Введенные властями Украины санкции против Анны Нетребко никак не затронут певицу, заявил в интервью DPA 8 января ее менеджер Мигель Эстебан.

Manfred Werner Анна Нетребко

По его словам, у Нетребко нет на Украине никаких активов, она никогда не выступала в этой стране и не собирается этого делать.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против 119 общественных деятелей, журналистов и деятелей искусств, среди которых есть и граждане Украины.

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Нетребко после начала военной спецоперации отказалась выступить с «обличениями» России, после чего некоторые из ее контрактов были разорваны. Позднее последовали «антивоенные» заявления Нетребко, однако и после этого некоторые западные институты шоу-бизнеса не возобновили с ней рабочие контакты.