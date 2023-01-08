Москва, 8 января, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в убийстве дух женщин на юго-западе Москвы, владел оружием нелегально, сообщили 8 января в прокуратуре столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Как сообщалось ранее, в одной из квартир дома на улице Дмитрия Ульянова произошел пожар, после ликвидации которого были обнаружены три тела.

По предварительным данным, мужчина застрелил свою мать и сестру, после чего поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек по статье 105 УК РФ.