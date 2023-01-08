Москва, 8 января, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Каждый гражданин России должен быть сильным, а для этого нужна правильная система ценностей, включающая в себя любовь к Родине и церкви, сказал 8 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл на детской Рождественской ёлке в Государственном Кремлёвском дворце.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

«Церковь — это духовная сила, которая сильнее всяких политических сил. Не в том смысле, что она желает власти, — совсем нет, церковь никогда не желает власти, — а в том смысле, что церковь воздействует на сознание и душу людей, стремясь возвысить состояние души. Для того чтобы подлинная любовь к Отечеству, к народу присутствовала в нашем народе, в сердцах наших людей», — обратился глава РПЦ к присутствующим.

Патриарх призвал всех хранить веру в Бога и любить свою Родину. Без веры легко заблудиться в жизни, а главным пожеланием он назвал — сохранение веры в сердце.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх заявил, что система, где теряется различие между грехом и добродетелью, приводит к самому печальному концу.

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