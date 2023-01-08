Москва, 8 января, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины подготовили провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России, рассказали в Министерстве обороны 8 января.

Kremlin.ru На совещании с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК

Целью провокации является обвинение российских военнослужащих в совершении военных преступлений с предъявлением «доказательств».

Сотрудники киевских спецслужб вскрыли могилы на кладбищах в ряде населенных пунктов Харьковской области, достали тела граждан, умерших от естественных причин в период нахождения в этих районах российских войск, и обезобразили тела.

Все эти действия сопровождаются фотофиксацией и имитацией работы судмедэкспертов, сообщили в Минобороны.

Киевские власти хотят сохранить поддержку своих западных партнеров, и поскольку не имеют никаких успехов на поле боя, рассчитывают убедить Запад с помощью подобных провокаций, заключили в ведомстве.