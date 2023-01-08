Эль-Пасо, США, 8 января, 2023, 20:41 — ИА Регнум. В городе Эль-Пасо готовятся к встрече с президентом США Джо Байденом. Улицы приграничного населённого пункта очищают от нелегальных мигрантов и их палаточных лагерей, сообщил губернатор штата Техас Грег Эбботт.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Байден не хочет, чтобы Америка видела тот хаос, который он вызвал на границе. Это всего лишь фотосессия и игра в притворство», — написал республиканец в своих соцсетях.

Только в ночь на 11 декабря 2022 года около 1500 нелегальных мигрантов пересекли реку Рио-Гранде на американо-мексиканской границе и пробрались в Эль-Пасо.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр города Эль-Пасо Оскар Лизер объявил чрезвычайное положение из-за резкого увеличения числа мигрантов. Церкви и приюты переполнены, мигранты вынуждены спать на улице.

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