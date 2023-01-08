Донецк, 8 января, 2023, 20:31 — ИА Регнум. ВСУ вечером 8 января обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел со стороны ВСУ

Было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня.

Ранее 8 января сообщалось об обстрелах украинской армией Куйбышевского, Киевского и Кировского районов Донецка.

В Министерстве обороны России 8 января сообщили, что ВСУ продолжали атаковать российские города и поселки в период, когда армия России прекратила наступательные действия на период рождественских праздников.

В частности, по Донецку в этот период было выпущено более 180 снарядов.