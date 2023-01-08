Хельсинки, 8 января, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Ядерное оружие на территории Финляндии даже при вступлении в НАТО размещаться не будет, заявил 8 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

По его словам, финские власти не выдвигали предварительных условий при подаче заявки на членство в НАТО.

«Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как членство будет завершено», — сказал политик.

В начале декабря 2022 года министр иностранных дел Хаависто заявлял, что Финляндия не просит предоставить ей ядерное оружие ​​и что никто его Финляндии и не предлагает.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция намерены совместно завершить процесс вхождения в НАТО. Заявки уже утвердили 28 из 30 стран — членов военно-политического блока.

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