Саратов, 8 января, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, сообщили в СК 8 января.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Также Бастрыкин ждет подробного доклада по предварительным и окончательным результатам проверки.

Как сообщалось ранее, в результате прорыва теплосети на улице Академика Антонова на улице образовалась яма с кипятком.

В яму угодил автомобиль, пассажиры которого не пострадали, но при этом один из пешеходов получил ожоги. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.