СК откроет дело по факту опасной аварии на теплосети в Саратове
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту аварии на теплосети в Саратове
Саратов, 8 января, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии на теплосети в Саратове, сообщили в СК 8 января.
Sledcom.ru
Александр Бастрыкин
Также Бастрыкин ждет подробного доклада по предварительным и окончательным результатам проверки.
Как сообщалось ранее, в результате прорыва теплосети на улице Академика Антонова на улице образовалась яма с кипятком.
В яму угодил автомобиль, пассажиры которого не пострадали, но при этом один из пешеходов получил ожоги. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.