Сараево, 8 января, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Милорад Додик удостоил своего российского коллегу Владимира Путина ордена «За особую патриотическую заботу и любовь к Республике», передают 8 января сербские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Это высшая награда республики.

Путин удостоен ордена за особый вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества, сказано в публикации.

В октябре 2022 года Додик заявил, что Республика Сербская будет сотрудничать с Россией, и Запад должен это уважать.

В сентябре 2022 года Додик рассказал, что Путин во время встречи с ним заявил: Россия уважает позицию Сербии и Республики Сербской по поводу неприсоединения к антироссийским санкциям.