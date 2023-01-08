Киев, 8 января, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Энергосистема Украины требует длительного восстановления. Даже при отсутствии новых ударов по объектам инфраструктуры потребуется минимум несколько месяцев, заявил 8 января директор национального центра исследования энергетики Александр Харченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся ещё пару месяцев», — цитирует Харченко киевское издание «Страна».

Он назвал данный срок самым минимальным, который необходим для восстановления энергосистемы до «живого» состояния. На полную регенерацию уйдёт от года до полутора лет.

Напомним, 4 января в результате взрыва на востоке Украины был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в энергетической компании «Укрэнерго» 8 января заявили, что дефицит мощности в энергосистеме страны увеличивается из-за морозов.

Читайте также: Кондолиза Райс рассказала о разрушении экономики и инфраструктуры Украины